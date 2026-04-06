Премьер Чертков: В ДНР без света остаются до 250 тысяч абонентов

Глава правительства пояснил, что сейчас главная задача — пережить пик вечерних нагрузок, когда люди готовят ужин и занимаются детьми. Специалисты делают всё возможное, чтобы убрать скачки напряжения, но они могут повторяться.
Чертков посоветовал жителям отключить неиспользуемые электроприборы, если дома нет стабилизаторов или защитных реле. Это поможет избежать поломок техники.
С 23:00 мск понедельника до 03:00 мск вторника в республике введут временные отключения света. Премьер назвал эту меру вынужденной и пообещал, что она позволит стабилизировать ситуацию к утру.
5 апреля ВСУ атаковали беспилотниками обе действующие ТЭС региона — Зуевскую и Старобешевскую. При комбинированном ударе противник применил графитовые бомбы. Почти 500 тысяч абонентов остались без электричества.
Свет в Донецке и Макеевке начали возвращать уже в день атаки. Утром 6 апреля глава ДНР Денис Пушилин отчитался о запитке почти всех потребителей, но позже снова начались перебои. В соседней Запорожской области также фиксируют отключения из-за проблем в системе.
