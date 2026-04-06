Премьер Чертков: В ДНР без света остаются до 250 тысяч абонентов

Свет в Донецке и Макеевке начали возвращать уже в день атаки. Утром 6 апреля глава ДНР Денис Пушилин отчитался о запитке почти всех потребителей, но позже снова начались перебои. В соседней Запорожской области также фиксируют отключения из-за проблем в системе.