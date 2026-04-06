Врач Ли рассказал, какое количество алкоголя разрушает печень

Серьезные повреждения печени могут возникнуть даже при употреблении алкоголя всего один раз в месяц. Об этом предупредил гепатолог Брайан П. Ли в интервью с таблоидом Daily Mail.
Существует мнение, что вред печени причиняет только регулярное потребление алкоголя, отметил врач.
Однако, по его словам, новое исследование показало, что даже эпизодическое употребление алкоголя может быть разрушительным для органа. Эпизодическим считается употребление не менее четырех порций алкоголя для женщин и пяти порций для мужчин хотя бы раз в месяц, уточнил доктор.
— Эти результаты в первую очередь касаются людей с метаболической дисфункцией, связанной со стеатозом печени, но их можно применить и для остальных, — подчеркнул врач.
При такой частоте потребления риск развития фиброза печени увеличивается в три раза, говорится в материале.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.