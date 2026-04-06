Огромное колесо обозрения с людьми внутри рухнуло в Индии

Колесо обозрения высотой 18 метров обрушилось на посетителей ночной ярмарки в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадали по меньшей мере несколько десятков человек.
Среди раненых есть как те, кто находился внутри аттракциона, так и те, кто оказался придавлен весом огромной металлической конструкции. Очевидцы рассказали, что незадолго до падения колесо начало качаться. Предварительно, причиной случившегося стала техническая неисправность, передает газета The Independent.
