NASA: «Артемида-2» установила новый рекорд дальности полета человека от Земли

Ранее KP.RU писал, что вокруг корабля миссии «Артемида-2» резко выросло количество тяжелых частиц — протонов с энергиями выше 10 мегаэлектронвольт, превысив норму примерно в 10 раз. Причиной стал общий рост солнечной активности, однако на ключевые маневры это не повлияло, так как они проходили на низких высотах, где корабль защищен магнитным полем Земли.