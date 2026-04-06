NASA: «Артемида-2» установила новый рекорд дальности полета человека от Земли

Американский космический корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Об этом 6 апреля заявили в NASA.
По данным ведомства, астронавты удалились от планеты примерно на 406 608 км, пролетев на 8047 км дальше естественного спутника Земли. Таким образом, примерно на 6437 км был побит рекорд экспедиции «Аполлон-13». Экипаж в ходе шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. На 40 минут астронавты выйдут из зоны связи с центром управления полетами.
2 марта ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion стартовала к Луне с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Астронавты совершат облет вокруг Луны без высадки на поверхность, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность миссии должна составить 10 дней.
Ранее KP.RU писал, что вокруг корабля миссии «Артемида-2» резко выросло количество тяжелых частиц — протонов с энергиями выше 10 мегаэлектронвольт, превысив норму примерно в 10 раз. Причиной стал общий рост солнечной активности, однако на ключевые маневры это не повлияло, так как они проходили на низких высотах, где корабль защищен магнитным полем Земли.