Бондарь рассказал, за какие посадки во дворе грозит наказание

Россияне, решившие без спроса соседей разбить клумбу или посадить дерево во дворе многоквартирного дома, могут получить штраф. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москва 24».
Придомовая территория, пояснил специалист, находится в общей долевой собственности всех жильцов. Любые работы по озеленению требуют согласия остальных владельцев, которое оформляется через общее собрание. Инициативу должны поддержать не менее половины собственников.
Если разрешения нет, нарушителю грозит денежное взыскание. Минимальная сумма пять тысяч рублей. Точный размер штрафа зависит от кадастровой стоимости земельного участка и составляет от 1 до 1,5 процента от этой величины.
На практике, отметил Бондарь, за отдельную клумбу или куст наказывают редко. Чаще всего при наличии жалоб от соседей провинившегося просто просят убрать растения. Однако формально возможность штрафа сохраняется.
