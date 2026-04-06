«Высокая честь и признание заслуг»: Путин поздравил 35-ю армию и 968-й авиаполк с гвардейскими званиями

Глава государства подчеркнул, что это признание массового героизма, отваги и стойкости, проявленных при защите интересов страны. Отдельно он отметил действия личного состава авиаполка в ходе специальной военной операции. По словам президента, они стали образцом выполнения долга, храбрости и высокого профессионализма.
В обращении к бойцам общевойсковой армии Путин выразил уверенность, что военнослужащие и впредь сохранят верность присяге. Он также пожелал им надёжно обеспечивать безопасность граждан и мирную жизнь, крепкого здоровья и успехов.
