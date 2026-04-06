«Высокая честь и признание заслуг»: Путин поздравил 35-ю армию и 968-й авиаполк с гвардейскими званиями

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в адрес командования и военнослужащих двух подразделений. Речь идёт о 968-м гвардейском исследовательско-инструкторском смешанном авиаполку и 35-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Им присвоено почётное наименование «гвардейский».

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул, что это признание массового героизма, отваги и стойкости, проявленных при защите интересов страны. Отдельно он отметил действия личного состава авиаполка в ходе специальной военной операции. По словам президента, они стали образцом выполнения долга, храбрости и высокого профессионализма.

В обращении к бойцам общевойсковой армии Путин выразил уверенность, что военнослужащие и впредь сохранят верность присяге. Он также пожелал им надёжно обеспечивать безопасность граждан и мирную жизнь, крепкого здоровья и успехов.

