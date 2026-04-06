Эксперт озвучила рабочие методы для снятия отеков ног

Тренер Мальцева: десятиминутные упражнения помогут избавиться от отеков ног.

Источник: Комсомольская правда

Простые упражнения помогут справиться с отеком ног, главное выполнять их ежедневно. Об этом заявила «Газете.Ru» тренер Ирина Мальцева.

— Для стопы есть простой ежедневный комплекс, который занимает минут десять. Подъемы на носки по 10−15 повторений в два-три подхода, сбор полотенца пальцами ног, круговые движения голеностопом и растяжка икры с подошвой по 20−30 секунд на каждую ногу, — перечислила специалист.

Эксперт также рекомендовала не засиживаться и не стоять на одном месте часами, так как именно ходьба разгоняет кровоток и снимает застой лимфы. Вечером полезно поднять ноги выше уровня сердца и оставаться в таком положении около 30 минут.

Телеканал «Царьград» предупредил об опасности отека ног, который может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен. Особенно стоит обратить внимание, если отек появляется только на одной ноге. Особую тревогу вызывает ситуация, когда это сопровождается болью или чувством распирания.

Life.ru рассказал о нескольких простых методах, как можно снять отек ног в домашних условиях. Однако их можно применять при отеках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью, только после консультации флеболога, при отсутствии показаний к срочному оперативному вмешательству.