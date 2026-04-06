Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая.
«После участия в среду на Славине (посвященный памяти советских солдат мемориал в Братиславе — прим. ред.) я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая — на День Победы в Москву и в июне — в Нормандию отметить важность открытия Второго фронта», — сообщил Роберт Фицо в соцсети.
По его словам, все вышеперечисленное является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведет серию встреч 9 мая. Он отметил, что в Москву прибудут зарубежные госдеятели, с которыми у главы государства запланированы контакты в рамках празднования Дня Победы.