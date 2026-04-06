Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы

Роберт Фицо сообщил, что планирует прибыть в Москву на 9 Мая.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая.

«После участия в среду на Славине (посвященный памяти советских солдат мемориал в Братиславе — прим. ред.) я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая — на День Победы в Москву и в июне — в Нормандию отметить важность открытия Второго фронта», — сообщил Роберт Фицо в соцсети.

По его словам, все вышеперечисленное является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведет серию встреч 9 мая. Он отметил, что в Москву прибудут зарубежные госдеятели, с которыми у главы государства запланированы контакты в рамках празднования Дня Победы.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше