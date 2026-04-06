Кадырову вручили медаль за вклад в развитие науки

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль за развитие науки. Награду ему передал президент региональной академии наук Джамбулат Умаров.
«Джамбулат Вахидович вручил мне медаль “За вклад в развитие науки”. Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи с Умаровым.
Кадыров также рассказал, что президент Академии наук ЧР представил ему труд, посвященный первому Имаму Кавказа Шейху Мансуру, и сообщил о проведении исследования личности Александра Чеченского.
«Значительное внимание было уделено результатам крупного лингвистического исследования чеченского языка. В рамках этой работы было организовано международное научное собрание с участием иностранных специалистов. По итогам исследования ученые сделали заключение, что чеченский язык — древнейший на Кавказе. Это подтверждают многие задокументированные свидетельства», — рассказал глава Чечни.
Кроме того, Джамбулат Умаров представил детское издание, направленное на поддержку изучения родного языка.