Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадырову вручили медаль за вклад в развитие науки

Награду ему передал президент региональной академии наук Джамбулат Умаров.

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль за развитие науки. Награду ему передал президент региональной академии наук Джамбулат Умаров.

«Джамбулат Вахидович вручил мне медаль “За вклад в развитие науки”. Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи с Умаровым.

Кадыров также рассказал, что президент Академии наук ЧР представил ему труд, посвященный первому Имаму Кавказа Шейху Мансуру, и сообщил о проведении исследования личности Александра Чеченского.

«Значительное внимание было уделено результатам крупного лингвистического исследования чеченского языка. В рамках этой работы было организовано международное научное собрание с участием иностранных специалистов. По итогам исследования ученые сделали заключение, что чеченский язык — древнейший на Кавказе. Это подтверждают многие задокументированные свидетельства», — рассказал глава Чечни.

Кроме того, Джамбулат Умаров представил детское издание, направленное на поддержку изучения родного языка.