Два российских хоккеиста сыграют за сборную Болгарии на чемпионате мира

Два хоккеиста из России — Эрик Блинов и Семён Кареев — получили паспорта Болгарии и сыграют за её национальную сборную на чемпионате мира. Об этом сообщает National Teams of Ice Hockey. Оба спортсмена выступают за клуб НСА из Софии.

Источник: Life.ru

27-летний Блинов в России играл за «Омские ястребы» в МХЛ. 24-летний Кареев выступал за «Атлант». Сборная Болгарии участвует во втором дивизионе чемпионата мира и после пяти матчей занимает четвёртое место с шестью очками.

Ранее сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили бойкотировать Кубок мира по хоккею в 2028 году, если на турнир допустят Россию. Турнир пройдёт в Канаде и Чехии, а восьмым участником вместо России может стать Словакия.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше