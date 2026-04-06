Два российских хоккеиста сыграют за сборную Болгарии на чемпионате мира

27-летний Блинов в России играл за «Омские ястребы» в МХЛ. 24-летний Кареев выступал за «Атлант». Сборная Болгарии участвует во втором дивизионе чемпионата мира и после пяти матчей занимает четвёртое место с шестью очками.
Ранее сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили бойкотировать Кубок мира по хоккею в 2028 году, если на турнир допустят Россию. Турнир пройдёт в Канаде и Чехии, а восьмым участником вместо России может стать Словакия.
