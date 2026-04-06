Ростовская область оказалась выше Кубани по покупательской способности. Аналитики оценили отношение средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В перечень входят социально значимые товары, а также наиболее востребованные услуги.
По данным исследователей портала РИА Новости, показатель для малых и средних городов донского региона составил 2,53. Уровень средний зарплаты при этом составил 61,6 тыс. рублей (с приростом в 14,2%).
В 2025 году Дон оказался на 57 месте необычного рейтинга. Кубань же заняла 58 строчку.