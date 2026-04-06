Угроза здоровью и риски для бизнеса: как распространяется контрафакт

Исправить ситуацию можно усилением госконтроля — во всяком случае, так считают в Минпромторге, по инициативе которого в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий с 1 сентября 2026 года введение федерального контроля качества целого ряда промышленной продукции. Но некоторые игроки рынка убеждены, что допрегулирование в большинстве случаев все же не решит проблему, но точно простимулирует рост издержек. А кого-то и так уже держат на госконтроле по максимуму, отмечает сооснователь и совладелец ГК Element Дмитрий Андреев: «Любой государственный контроль, конечно же, влияет на качество товаров и услуг, странно было бы, если бы это было не так. Соответственно, чем больше проверок, тем выше в итоге должно быть качество, если мы говорим это о начальной стадии продукции, когда ее производят на заводе. Мы, как строительная отрасль, достаточно сильно зарегулированы, у нас сильные СНиПы, стадии проектной документации и экспертизы этой документации находятся на достаточно высоком уровне», — отмечает Андреев.