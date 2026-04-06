Угроза здоровью и риски для бизнеса: как распространяется контрафакт

Нарушения находили как на рынке строительных материалов и пищевых продуктов, так и у производителей товаров для животных и ювелирных изделий. Эксперты отмечают, что это комплексная проблема, которая не только создает угрозу здоровью, а в некоторых случаях даже жизни потребителя, но и негативно влияет на бизнес.
О масштабе ситуации рассуждает член совета директоров, коммерческий директор ГК «Беатон» Сергей Китуничев. «Когда мы слышим, что 70% продукции в строительной отрасли является фальсификатом, мы понимаем, что такая статистика может быть и в бетонной отрасли. И это проблема, которая в конечном итоге может привести к фатальным последствиям, потому что бетон — это основа любой стройки. Мы наблюдаем некий парадокс: мы взяли статистику за последние три года и поняли, что при росте цен на основные заполнители бетонной смеси мы видим нехарактерное снижение цен на конечную продукцию. И оно составляет более 10%. Мы видим эти предложения на рынке и понимаем, что есть вероятность, что к бетону эти продукты отношения не имеют», — объясняет Китуничев.
Еще одна проблема: некачественная, в том числе контрафактная, промышленная продукция приводит к преждевременному выходу из строя оборудования и существующей инфраструктуры, отмечают эксперты. Более того, по мнению ряда предпринимателей, распространение на рынках подделок создает условия для недобросовестной конкуренции, а также снижает заинтересованность инвестировать в развитие своего дела и улучшение характеристик товаров.
Исправить ситуацию можно усилением госконтроля — во всяком случае, так считают в Минпромторге, по инициативе которого в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий с 1 сентября 2026 года введение федерального контроля качества целого ряда промышленной продукции. Но некоторые игроки рынка убеждены, что допрегулирование в большинстве случаев все же не решит проблему, но точно простимулирует рост издержек. А кого-то и так уже держат на госконтроле по максимуму, отмечает сооснователь и совладелец ГК Element Дмитрий Андреев: «Любой государственный контроль, конечно же, влияет на качество товаров и услуг, странно было бы, если бы это было не так. Соответственно, чем больше проверок, тем выше в итоге должно быть качество, если мы говорим это о начальной стадии продукции, когда ее производят на заводе. Мы, как строительная отрасль, достаточно сильно зарегулированы, у нас сильные СНиПы, стадии проектной документации и экспертизы этой документации находятся на достаточно высоком уровне», — отмечает Андреев.
В Петербурге по итогам 2025 года Роспотребнадзор рассмотрел около 40 тыс. жалоб горожан на качество товаров и услуг. В ведомстве отметили четырехкратный рост числа обращений по поводу дистанционной торговли и двукратный — по образовательным услугам и услугам связи. При этом жалоб на общепит стало в четыре раза меньше, в два раза реже петербуржцы предъявляли претензии в сфере строительства и бытового обслуживания.