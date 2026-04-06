В Москве на Пасху ожидается кратковременный дождь и до 15 градусов тепла

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве на Пасху, 12 апреля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«В воскресенье в Москве пока ожидается облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха может составить от 10 до 15 градусов выше нуля», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что речь идет о предварительном прогнозе. В ночь на воскресенье синоптики пока ожидают от минус 1 до плюс 4 градусов и не исключают на фоне облачности временами небольшие осадки.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в канун Пасхи — субботу, 11 апреля, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью в столичном регионе может составить от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от 6 до 11 градусов выше нуля.
Синоптики пояснили, что в течение нынешней рабочей недели распространение холодных воздушных масс в Москве и Подмосковье обеспечит малоподвижный циклон. «Значения средней суточной температуры будут примерно на пару градусов ниже климатической нормы, при этом самым холодным будет четверг», — сказали в Гидрометцентре РФ. Как ожидается, осадки от небольшой до умеренной интенсивности, пройдут в виде дождя, мокрого снега и снега. «На дорогах при отрицательной температуре местами образуется гололедица», — заключили в Гидрометцентре РФ.