В Рыбинске открылась новая ледовая арена площадью более 4,6 тыс. кв. м

Помимо губернатора, в торжественном открытии корта приняли участие мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков, мэр Ярославля, руководитель Союза городов Золотого кольца России Артем Молчанов, депутат Государственной думы РФ Анатолий Лисицын. По словам Рудакова, строительство новой арены значительно разгрузит существующую ледовую площадку в спорткомплексе «Полет». Сейчас тренировки на льду расписаны с раннего утра до позднего вечера практически семь дней в неделю. В Рыбинске популярны хоккей, шорт-трек и фигурное катание, сборная Ярославской области по шорт-треку в основном состоит из рыбинских спортсменов.