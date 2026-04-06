В Рыбинске открылась новая ледовая арена площадью более 4,6 тыс. кв. м

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Новый крытый ледовый тренировочный корт, построенный по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», открылся в понедельник в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщил губенатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Это долгожданное событие для города, где сильны традиции ледовых видов спорта. Новый корт предназначен для занятий по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию. Близость к основному спорткомплексу “Полет” поможет упростить проведение тренировок и соревнований», — сказал Евраев.
Новая ледовая арена расположена на Волжской набережной Рыбинска. Общая площадь двухэтажного здания — 4 625 кв. м, размеры ледового поля — 30 на 60 м. Арена оборудована цифровым счетчиком кругов, камерой фотофиниша, стартовым устройством, универсальным табло для игровых видов спорта, сигнальными фонарями.
Помимо губернатора, в торжественном открытии корта приняли участие мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков, мэр Ярославля, руководитель Союза городов Золотого кольца России Артем Молчанов, депутат Государственной думы РФ Анатолий Лисицын. По словам Рудакова, строительство новой арены значительно разгрузит существующую ледовую площадку в спорткомплексе «Полет». Сейчас тренировки на льду расписаны с раннего утра до позднего вечера практически семь дней в неделю. В Рыбинске популярны хоккей, шорт-трек и фигурное катание, сборная Ярославской области по шорт-треку в основном состоит из рыбинских спортсменов.
«Очень здорово, что в нашей стране есть национальные проекты и госпрограммы, которые поддерживают развитие спорта, образования, нашей молодежи. Открытие ледовой арены подготовлено усилиями большого количества людей. Большое спасибо команде губернатора, города Рыбинска, что реализовали этот сложный и важный проект», — отметил руководитель Союза городов Золотого кольца России Артем Молчанов.