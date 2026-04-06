Трамп заявил, что решил попрощаться с НАТО из-за разногласий по Гренландии

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что распрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: “Пока, пока”», — высказался американский лидер. После этого политик резко прекратил общение с представителями СМИ и покинул комнату для брифингов.
Ранее Трамп пожаловался, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана стал «несмываемым пятном» на репутации организации. По словам президента Америки, альянс никак не помог Соединенным Штатам. И даже напротив, «из кожи вон лез, чтобы не помогать». Он добавил, что Североатлантический альянс — «бумажный тигр» и Россия его не боится.
Также Дональд Трамп сказал, что ситуация в Иране стала своего рода проверкой для НАТО. По словам президента США, альянс эту проверку не прошел.