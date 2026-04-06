Трамп заявил, что решил попрощаться с НАТО из-за разногласий по Гренландии

Ранее Трамп пожаловался, что отказ НАТО помочь США в операции против Ирана стал «несмываемым пятном» на репутации организации. По словам президента Америки, альянс никак не помог Соединенным Штатам. И даже напротив, «из кожи вон лез, чтобы не помогать». Он добавил, что Североатлантический альянс — «бумажный тигр» и Россия его не боится.