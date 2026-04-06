Mash: Москвичке приписали долг в 10 миллиардов рублей из-за банковского сбоя

Москвичка оказалась должна 10 миллиардов рублей из-за крупного банковского сбоя. Девушка перевела на совместный с возлюбленным счет 30 тысяч рублей, но вскоре заметила, что на нам появился крупный «минус». Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.
По неподтвержденным данным, после этого на номер пострадавшей стали приходить рекламные предложения от микрофинансовых организаций. Сама москвичка рассказала, что раньше у нее было ИП, но сейчас оно закрыто. Кроме того, она не оформляла кредитов, так что объяснить появление такой крупной задолженности у нее не выходило. Представители банка не смогли помочь девушке и направили ее в Федеральную налоговую службу, говорится в публикации.
Другой случай произошел в ноябре 2025 года, когда девушка из небольшого поселка в Тамбовской области получила квитанцию на 11,5 миллиона рублей за воду в квартире, в которой никто не живет. Незадолго до этого она переехала в Ярославль, но продолжала оплачивать коммуналку за жилище.
Ранее в Ханты-Мансийске работнику местного завода выплатили премию в размере семи миллионов за 34 его коллег. Когда мужчине начали угрожать, он собрал вещи, поменял номера телефонов и уехал с семьей в другой город на новом автомобиле.