Я никогда не хотел жить здесь: Сбежавший из РФ комик Романов получил ВНЖ в Португалии благодаря дочери

Ранее Life.ru писал, что комик Алексей Щербаков больше не пользуется услугами агентств для организации гастролей. Он боится, что его могут подставить. Благодаря работе без посредников комик получает около 1,8 миллиона рублей за одно выступление. Чтобы удержать доход, юморист расширяет географию поездок, добавив Тосно, Абакан и Саяногорск. Однако велик риск отмены со стороны местных властей — подобное уже случалось в Апатитах.