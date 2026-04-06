Я никогда не хотел жить здесь: Сбежавший из РФ комик Романов получил ВНЖ в Португалии благодаря дочери

Как пишет комик, он не хотел жить в Португалии, но в определённый момент ему понравилась Мадейра. Далее, по его словам, события стали складываться благоприятно: он получил временную защиту и успел подать документы на участие в программе налоговых льгот. Позднее на острове родилась дочь комика.
«Тут родилась дочь, наша островитяночка. Ей дали гражданство. Мы даже не рассчитывали. А потом мы как родственники гражданки ЕС получили ВНЖ. За две недели. Мы ждали ребёнка, а получили легализацию», — заявил Романов.
