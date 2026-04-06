«Дочь советской Киргизии» Чуйкова покажут на его выставке в Третьяковской галерее

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр «Росизо» и Государственная Третьяковская галерея открыли совместную выставку «Наследие эпохи. Семен Чуйков» в корпусе на Кадашевской набережной, передает корреспондент ТАСС. В числе экспонатов — одна из самых его известных работ «Дочь советской Киргизии».
Проект подготовлен совместно с Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
«Очень важно отметить, что эта выставка — вторая часть проекта “Наследие эпохи”, который посвящен возвращению в наш музейный мир великих авторов из государств, которые раньше входили в состав СССР. Культура является важной связующей магистралью. Поэтому мы очень благодарны коллегам из Кыргызстана за участие», — сказал во время торжественного открытия руководитель департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Иван Лыкошин.
Семена Чуйкова считают основоположником современного киргизского изобразительного искусства. «Семен Чуйков не только замечательный художник, но еще и общественный деятель», — обратил внимание генеральный директор музейно-выставочного центра «Росизо» Георгий Москвичев. Так, например, с участием художника в Бишкеке была открыта первая картинная галерея, организованы первые выставки национальных художников. Кроме того, в 1934 году с его помощью был основан Союз художников Киргизской ССР, а в 1935 году открылась первая студия, преобразованная затем в художественное училище, ныне носящее имя С. А. Чуйкова.
Работы мастера представлены в собраниях как известных музеев России, так и в музеях Индии, Дрезденской галерее, а также в других зарубежных собраниях и коллекциях.
Гости выставки смогут познакомиться с серией художника «Киргизская колхозная сюита». Внимание привлечет работа «Дочь Советской Киргизии», изображающая девушку в алой косынке, ставшей символом триумфа социализма. Кроме того, можно будет встретить работы индийской серии. Среди работ мастера также «Вид на долину с гор», «Рим. Площадь Трастевере», «Живая вода», «Мальчик с рыбой», «Дочь чабана», «Утро», «В пути», «Прикосновение к вечности», эскиз картины «Токтогул среди народа» и многие другие.
Работы и архивные материалы для экспозиции предоставлены Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Союзом художников России, Государственным архивом Российской Федерации, Кыргызским государственным художественным училищем имени С. А. Чуйкова, Информационным агентством России (ИТАР-ТАСС).
«Проект важен и для музеев, которые приняли участие в выставке, потому что совместные проекты всегда усиливают качество экспозиций и дают дополнительные силы для работы», — заключила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова. Посетить выставку можно будет до 12 июля.