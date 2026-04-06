«Дочь советской Киргизии» Чуйкова покажут на его выставке в Третьяковской галерее

Семена Чуйкова считают основоположником современного киргизского изобразительного искусства. «Семен Чуйков не только замечательный художник, но еще и общественный деятель», — обратил внимание генеральный директор музейно-выставочного центра «Росизо» Георгий Москвичев. Так, например, с участием художника в Бишкеке была открыта первая картинная галерея, организованы первые выставки национальных художников. Кроме того, в 1934 году с его помощью был основан Союз художников Киргизской ССР, а в 1935 году открылась первая студия, преобразованная затем в художественное училище, ныне носящее имя С. А. Чуйкова.