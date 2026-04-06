Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США могут уничтожить Иран всего за одну ночь

Трамп заявил что уже завтра может наступить ночь, за которую американские войска уничтожат Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может уничтожить Иран всего за одну ночь. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь», — высказал свое мнение Трамп.

При этом, по словам американского лидера, такая ночь якобы может наступить уже завтра, 7 апреля. До этого Трамп также заявлял, что США и Иран могут заключить сделку в ходе переговоров сторон.

Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран передал Вашингтону «существенное предложение» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как заявил Трамп, американская сторона считает инициативу Ирана недостаточной — она не полностью удовлетворяет администрацию США.

Трамп также назвал 7 апреля крайним сроком для заключения сделки с Ираном. Ранее США уже передавали Ирану соглашение о мире, которое содержит в себе 15 пунктов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше