Трамп заявил, что США могут уничтожить Иран всего за одну ночь

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь», — высказал свое мнение Трамп.
При этом, по словам американского лидера, такая ночь якобы может наступить уже завтра, 7 апреля. До этого Трамп также заявлял, что США и Иран могут заключить сделку в ходе переговоров сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран передал Вашингтону «существенное предложение» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как заявил Трамп, американская сторона считает инициативу Ирана недостаточной — она не полностью удовлетворяет администрацию США.
Трамп также назвал 7 апреля крайним сроком для заключения сделки с Ираном. Ранее США уже передавали Ирану соглашение о мире, которое содержит в себе 15 пунктов.