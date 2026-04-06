В ДНР около 220−250 тыс. абонентов остались без света после атаки ВСУ

Андрей Чертков сообщил, что в ДНР специалисты принимают меры по устранению скачков напряжения после атаки ВСУ.

Около 220−250 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ на энергосистему ДНР, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.

«На вечер остаются без света порядка 220−250 тысяч абонентов. Сейчас нам крайне важно преодолеть пик вечерних нагрузок. Я понимаю, что все пришли с работы, готовят ужины, занимаются детьми. Мы сейчас принимаем все необходимые меры для того, чтобы скачки напряжения убрать, но все-таки они могут повторяться», — сообщил Андрей Чертков на видео, которое размещено в Telegram-канале правительства ДНР.

Председатель правительства республики подчеркнул, что в ДНР с 23:00 6 апреля до 03:00 7 числа запланированы отключения света. Это связано с перезагрузкой системы энергоснабжения региона. Андрей Чертков отметил, что отключения являются вынужденной мерой. Она позволит стабилизировать ситуацию к утру.

Ранее появилась информация, что ВСУ использовали графитовые бомбы при атаке на энергетическую инфраструктуру ДНР.