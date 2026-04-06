Сердце красавца склонно к измене

В репертуаре Театра Олега Табакова появился водевиль «Нежное сердце» по пьесе Владимира Соллогуба. Постановка представлена на исторической сцене театра на улице Чаплыгина, где мастер создавал свою студию.
— Как же мы любим наш подвал! — представляя спектакль, подчеркнул худрук театра Владимир Машков. — Мы сами начинали здесь как артисты и очень рады, что молодое поколение, как и мы почти 40 лет назад, теперь делает тут свои первые шаги. В спектакле вы увидите студентов Театральной школы Олега Табакова и режиссера, который ставит свой второй спектакль на нашей сцене.
Режиссер Севастьян Смышников уже известен столичной публике: в прошлом он поставил документальную драму «Позывной “Тишина” на основе рассказа реального человека — участника специальной военной операции. Однако сейчас он откроется зрителям с иной стороны — как мастер комедии. В отличие от общего тренда на осовременивание произведений, режиссер пошел иным путем — он воссоздает саму атмосферу середины 19 века. Роскошные гостиные с ламбрекенами и изящной мебелью, кокетничающие барышни, церемонные кавалеры — все это делает спектакль похожим на сказку для взрослых, где, может быть, нет фей, волшебных карет и хрустальных туфелек, но счастливый финал гарантирован. Визуальный образ спектакля, придуманный Алексеем Вотяковым и Марией Боровской, решен в монохромных оттенках цвета пыльная роза. И такой ход делает сцены спектакля похожими на ожившие дагеротипы.
Сюжет водевиля прост — события разворачиваются вокруг молодого человека из зажиточной семьи Александра (Артур Касимов). Его сердце откликается на появление каждой хорошенькой девушки. Основной интригой становится выбор трепетного кавалера и последует ли он совету отца (Дмитрий Бродецкий), который, зная слабости сына, пытается обеспечить ему выгодную партию.
Но все же в спектакле главным становятся не сюжетные хитросплетения, а легкая игра артистов, создавших гротескно яркие характеры. По закону жанра действо дополнено музыкальными номерами, выступлениями иллюзионистов и, конечно, танцами. Постановка — отличный повод для зрителей от души посмеяться, насладиться настоящим актерским хулиганством и искрометным юмором автора, бережно переданным творческой труппой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Севастьян Смышников, режиссер спектакля:
— Наш спектакль — вне времени, а события созвучны сегодняшнему дню. Мы отталкивались от текста и интонаций автора, а они до сих пор гомерически смешны.