Сердце красавца склонно к измене

Режиссер Севастьян Смышников уже известен столичной публике: в прошлом он поставил документальную драму «Позывной “Тишина” на основе рассказа реального человека — участника специальной военной операции. Однако сейчас он откроется зрителям с иной стороны — как мастер комедии. В отличие от общего тренда на осовременивание произведений, режиссер пошел иным путем — он воссоздает саму атмосферу середины 19 века. Роскошные гостиные с ламбрекенами и изящной мебелью, кокетничающие барышни, церемонные кавалеры — все это делает спектакль похожим на сказку для взрослых, где, может быть, нет фей, волшебных карет и хрустальных туфелек, но счастливый финал гарантирован. Визуальный образ спектакля, придуманный Алексеем Вотяковым и Марией Боровской, решен в монохромных оттенках цвета пыльная роза. И такой ход делает сцены спектакля похожими на ожившие дагеротипы.