Тотальный диктант в Ростовской области жители напишут 18 апреля

Тотальный диктант по русскому языку в Ростовской области жители напишут 18 апреля. Об этом сообщают организаторы общественной акции по проверке уровня грамотности.
Планируется, что интеллектуальный проект поддержат тысячи людей по всей стране, причём значительная часть участников напишет диктант в онлайн-формате. В Ростове акция пройдёт на базе как минимум 14 библиотек. Площадки также будут работать в Азове, Шахтах, Волгодонске и других донских городах.
Каждый год приглашённые авторы пишут новый текст, созданный специально для Тотального диктанта. В 2026 году поддержать проект попросили писателя Алексея Варламова. Он подготовит отрывок, посвященный детству Александра Сергеевича Пушкина.
