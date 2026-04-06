Агентство Associated Press планирует сокращение штата

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Американское информационное агентство Associated Press (AP) планирует сократить часть сотрудников. Об этом сообщили порталу Axios старший вице-президент агентства Джули Пейс и директор AP по доходам Кристин Хайтман.
По их словам, сокращения коснутся по большей части сотрудников новостных редакций агентства в США. Их точное число не сообщается, но уточняется, что речь идет менее чем о 5% штата AP по всему миру. Он, согласно приведенным в публикации оценкам, превышает 3 тыс. человек.
Как сообщили Пейс и Хайтман, части сотрудников AP, которые являются членами профсоюзов, сначала предложат добровольно уйти из агентства. Сокращения последуют, если добровольцев будет недостаточно.
В публикации уточняется, что сокращение штата будет частью более широких преобразований в агентстве. Его работа будет в большей степени ориентирована на видеоконтент и освещение тем национального масштаба.
Как уточняется в материале, в структуре доходов агентства средства, которые оно получает от американских газет, составляют менее 10%. Этот показатель сократился на 25% за последние несколько лет. Вместе с тем объем средств, которые агентство получает от технологических компаний, вырос примерно на 200%.