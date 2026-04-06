В Москве назвали победителей чемпионата «АртМастерс Регионы»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Драмеди «Как говорил мой дед» режиссера Заура Цогоева и театральный этюд режиссера Виктора Бугакова «Дуэль» по одноименной повести Антона Чехова стали победителями финального этапа командных соревнований чемпионата «АртМастерс Регионы». Об этом журналистам сообщили организаторы.
«В Москве состоялся финальный этап командных соревнований “АртМастерс Регионы”, объединивших молодых специалистов из всех федеральных округов России. Первое место в направлении “Театр” занял этюд режиссера Виктора Бугакова по повести знаменитого русского писателя Антона Чехова “Дуэль” от команды Центрального федерального округа. В категории “Кино” победителем стала команда Северо-Кавказского федерального округа с драмеди “Как говорил мой дед”, — говорится в сообщении. Итоговые проекты молодые деятели искусств представили на столичных площадках Электротеатра “Станиславский” и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКа).
Победители в направлении «Театр» получили 1,6 млн рублей на постановку спектакля на сцене Тверского академического театра драмы. В категории «Кино» создатели картины, одержавшей победу, получили сертификат Продюсерского центра ArtMasters на создание полнометражного фильма в течение двух лет.
«АртМастерс Регионы» проводится в третий раз и является важным проектом в рамках чемпионата «АртМастерс». Руководствуясь принципом, что главный ресурс нашей системы — это человек, мы с особым вниманием относимся к развитию талантов в регионах. Основная цель проекта — формирование профессиональных команд и выявление наиболее талантливых специалистов по всей России«, — сказал директор АНО “АртМастерс” Борислав Володин, слова которого приводят в пресс-службе.
Другие победители.
Победителями в отдельных театральных компетенциях стали Татьяна Колясева (Драматург театра), София Поплавская (Сценограф), Анна Мишина (Художник по гриму), Роберт Мурадов (Звукорежиссер театра), Валерия Алимова (Стейдж-менеджер), Султан Мисроков (Художник по костюмам), Василиса Худилова (Художник по свету) и Михаил Жуков (Фотограф).
В кинематографическом направлении награды получили Полина Герасимова (Сценарист), Сергей Пусвацет (Оператор), Павел Романенков (Звукорежиссер), Наталья Тетенькина (Монтаж), Полина Горбунова (Медиакомпозитор), Алексей Козлов (Моушн-дизайнер), Анастасия Кривец (Художник по костюмам) и Наталья Шарыпина (Фотограф).
Все лауреаты получили возможность принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив и претендовать на грант до 100 млн рублей на реализацию проектов.
Подготовку участников курировали главные эксперты чемпионата, в числе которых режиссер Юрий Быков и продюсер Дмитрий Якунин (направление «Кино»), а также режиссер Сергей Тонышев и представитель Союза театральных деятелей РФ Мария Шишкина (направление «Театр»).
О соревнованиях.
«АртМастерс Регионы» — командные соревнования между сборными специалистов 18−35 лет из всех федеральных округов России. В 2026 году на участие было подано более 7 тыс. заявок из 86 регионов, в финал вышли 120 человек из 52 субъектов РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства культуры и Правительства Москвы.