Синоптик Позднякова: вместо барической пилы давление будет расти постепенно

Синоптики ранее предупредили, что на текущей неделе москвичи на себе ощутят «барическую пилу» — это постоянные скачки атмосферного давления.
Но главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что атмосферное давление будет расти постепенно, никаких скачков, отмечает эксперт, не будет.
— Никакой «барической пилы», даже резких изменений не будет, просто последовательное повышение атмосферного давления, — рассказывает синоптик aif.ru.
7 апреля давление повысится до 737 мм рт ст., 8 числа будет — 744, а 9 уже 749, 10 апреля — 754.
В субботу над всей северной половиной европейской части России нависнет антициклон, и атмосферное давление будет в районе 760 мм ртутного столба.
Директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что перепады давления могут ощутить на себе люди с проблемами сердечно-сосудистой системы.
Метеочувствительные или пожилые люди также могут реагировать на изменение атмосферного давления. Пациенты с заболеваниями бронхолегочной системы, почек особенно подвержены метеопатии, пишет Газета.ru.
Для обычного человека смена погоды может просто быть связана с наличием головной боли, какого-то дискомфорта, но не более того — каких-то серьезных последствий все это иметь не будет. При этом одно из самых частый осложнений, связанных с метеозависимостью, — это гипертонический криз — повышение артериального давления даже не у гипертоника, а у абсолютно здорового человека, выше 180 на 100, пишет Царьград.