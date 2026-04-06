Ветеринар объяснила, как действовать хозяевам после прививки питомца

Ветеринар Латынина: защищать питомца от клещей нужно даже после вакцинации.

Источник: Комсомольская правда

Укус клеща для животного может стать смертельным, поэтому прививать питомцев следует обязательно. Однако, вакцина не дает стопроцентной защиты от болезни, об этом предупредила в беседе с aif.ru ветеринар Евгения Латынина.

— Клещи переносят опасные заболевания, в том числе пироплазмоз, который может серьезно навредить здоровью домашнего питомца. Вакцинация против пироплазмоза не предотвращает заражение полностью, но снижает тяжесть заболевания, — пояснила эксперт.

Ветврач призвала хозяев использовать капли, спреи, ошейники или таблетки от клещей даже после прививки. Дополнительно следует избегать выгула в высокой траве и густых кустарниках.

RT напоминает, что популярные народные способы удаления клещей — заливание маслом или обработка керосином — неэффективны и могут привести к осложнениям. Извлекать клеща следует медленно, захватывая его как можно ближе к коже с помощью пинцета или нити.