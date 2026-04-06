Ветеринар объяснила, как действовать хозяевам после прививки питомца

Укус клеща для животного может стать смертельным, поэтому прививать питомцев следует обязательно. Однако, вакцина не дает стопроцентной защиты от болезни, об этом предупредила в беседе с aif.ru ветеринар Евгения Латынина.
— Клещи переносят опасные заболевания, в том числе пироплазмоз, который может серьезно навредить здоровью домашнего питомца. Вакцинация против пироплазмоза не предотвращает заражение полностью, но снижает тяжесть заболевания, — пояснила эксперт.
Ветврач призвала хозяев использовать капли, спреи, ошейники или таблетки от клещей даже после прививки. Дополнительно следует избегать выгула в высокой траве и густых кустарниках.
RT напоминает, что популярные народные способы удаления клещей — заливание маслом или обработка керосином — неэффективны и могут привести к осложнениям. Извлекать клеща следует медленно, захватывая его как можно ближе к коже с помощью пинцета или нити.