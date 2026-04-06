Россияне массово жалуются на сбой в работе «Ростелекома»

Пользователи по всей России в понедельник, 6 апреля, сообщили о проблемах в работе «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, за последний час зафиксировано более 3,6 тысяч жалоб, за сутки — около 7,9 тысяч.

Больше всего обращений поступает от жителей Самарской области — 11 процентов от общего числа. Также о неполадках сообщают в Москве — шесть процентов, Московской области — пять процентов, Нижегородской области — четыре процента и Брянской области — три процента.

Согласно данным сайта, около 70 процентов пользователей жалуются на общий сбой, 11 процентов — на проблемы с сайтом, 10 процентов — с личным кабинетом, шесть процентов — с мобильным приложением.

Незадолго до этого сообщалось, что в работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Проблемы произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях.

Несколько дней назад массовый сбой произошел в работе ВТБ и «Т-Банка». Клиенты ВТБ пожаловались на трудности с доступом к цифровым продуктам банков.