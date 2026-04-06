Три случая привязывания подопечных зафиксировали в нижегородских интернатах

За 2025 год в нижегородских психоневрологических интернатах и детских учреждениях выявили три случая привязывания подопечных к кроватям. Об этом рассказала руководитель АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова.
Подобные случаи носят единичный характер и не становятся системной практикой, отметила эксперт. Обычно сигналы о привязывании подопечных быстро поступают в службу от проживающих или персонала интернатов.
Екатерина Кантинова рассказала о случае в одном из детских домов в 2026 году: в нем нашли одного привязанного к кровати ребенка. На место сразу выехали специалисты службы. Как оказалось, подопечный с кем-то подрался, и персонал не знал, как действовать в подобной ситуации.
