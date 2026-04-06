Академик Гинцбург: технологию онковакцины используют в лечении других болезней

Технологию, которую применили для создания российской онковакцины, можно также использовать в лечении других тяжелых заболеваний. Об этом сообщил в разговоре «Газетой.Ru» академик РАН Александр Гинцбург.
— Технология мРНК может использоваться не только для разработки профилактических вакцин, но и как средство заместительной терапии при таких заболеваниях, как муковисцидоз и тромбоцитопения (болезнь крови, которая проявляется снижением количества тромбоцитов), — считает академик.
Он уточнил, что первые результаты введения онковакцины будут известны через три месяца, после чего исследования продолжатся для применения в новых областях.
Важно, что пройти лечение с использованием российских онковакцин россияне смогут по полису ОМС. Как рассказал RT, речь идёт прежде всего о персонализированных и разрабатываемых индивидуально под конкретного пациента препаратах. Добавление новых методов в программу ОМС позволит повысить эффективность помощи пациентам с тяжёлыми заболеваниями.