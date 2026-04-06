Стали известны самые неприхотливые растения для дачи

Украсить дачный участок и при этом не хлопотать с уходом за растениями можно, выбрав для посадки неприхотливые кустарники. В их числе — бузина и барбарис, об этом сообщила aif.ru садовод Лариса Микаллеф.
— Барбарис может вырасти до 2−2,5 метров. Куст красиво выглядит круглый год, отлично растет даже на бедных почвах и хорошо переносит засуху, избегать стоит лишь переувлажненных участков, — сказала эксперт.
Еще одно неприхотливое растение — бузина, кустарник может вырастать до 3−7 метров. Он устойчив к влажности, морозам и тени, растёт практически на любой почве и требует лишь минимальной обрезки, отметила садовод.
Телеканал «Царьград» заметил, что самым неприхотливым растением, которое плодоносит на протяжении долгого времени, считается малина. Также неприхотливы черноплодка, которая правильно называется аронией черноплодной, и облепиха.
«Москва 24» посоветовала дачникам обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, десятилетия, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода.