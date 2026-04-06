В Поморье вскрытие четырех рек произошло на три недели раньше климатической нормы

Ледоход на Северной Двине у поселка Березник в этом году начался 31 марта при норме 24 апреля, на Онеге у села Турчасово — 1 апреля при норме 23 апреля, а на Пинеге у села Усть-Покшеньга — 4 апреля при норме 28 апреля. Сейчас на реках области каких-либо опасных и неблагоприятных явлений, связанных с ледоходом, не отмечено.