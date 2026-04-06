В Поморье вскрытие четырех рек произошло на три недели раньше климатической нормы

АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вскрытие четырех крупных рек Архангельской области в 2026 году произошло на три недели раньше климатической нормы и за 4−11 дней до самых ранних дат за всю историю наблюдений. Об этом сообщил на заседании комиссии региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности руководитель Севгидромета Роман Ершов.
«Вскрытие рек Онеги, Ваги, Северной Двины и Пинеги произошло на три недели раньше климатической нормы и от четырех до 11 дней раньше самых ранних дат за всю историю наблюдений», — сказал Ершов, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Ледоход на Северной Двине у поселка Березник в этом году начался 31 марта при норме 24 апреля, на Онеге у села Турчасово — 1 апреля при норме 23 апреля, а на Пинеге у села Усть-Покшеньга — 4 апреля при норме 28 апреля. Сейчас на реках области каких-либо опасных и неблагоприятных явлений, связанных с ледоходом, не отмечено.
В населенных пунктах с ограниченной транспортной доступностью в период ледохода и паводка создан необходимый запас продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов и топлива. С 24 марта спасатели на аэролодке «Спутник» и аэросанях «Патруль» выполнили 67 рейсов в труднодоступные населенные пункты, перевезли 138 человек и 7,5 тонны грузов.
На случай возможного осложнения обстановки в регионе создана группировка сил и средств, которая включает 5 тыс. человек личного состава, 1 574 единицы техники, 297 плавсредств, 4 вертолета и 7 беспилотных летательных аппаратов.
В результате активных подвижек в устьевой области 6 апреля с 22:00 мск прогнозируется подход ледового материала на городской рейд порта Архангельск с вышерасположенных участков реки Северной Двины. Подход основного ледохода к Архангельску в случае его безостановочного прохождения прогнозируется 8 апреля.