Уровень психического здоровья нижегородцев оценили эксперты

Нижегородстат опубликовал результаты выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно полученным данным, подавляющее большинство жителей — 82% — характеризуют свое психическое здоровье как нормальное.
Физическим самочувствием нижегородцы также довольны: 65% населения оценивают состояние своего организма как отличное. Специалисты подчеркивают, что достижению таких показателей способствует ведение здорового образа жизни, который помогает успешно выполнять намеченные планы и преодолевать трудности.
Напоминание о значимости эмоционального и физического благополучия приурочено ко Всемирному дню здоровья. Статистики подчеркивают, что регулярная диагностика и активное долголетие остаются ключевыми приоритетами для жителей области в текущем десятилетии.
