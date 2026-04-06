Уровень психического здоровья нижегородцев оценили эксперты

Согласно данным исследования, 82% жителей региона находятся в нормальном эмоциональном состоянии.

Нижегородстат опубликовал результаты выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно полученным данным, подавляющее большинство жителей — 82% — характеризуют свое психическое здоровье как нормальное.

Физическим самочувствием нижегородцы также довольны: 65% населения оценивают состояние своего организма как отличное. Специалисты подчеркивают, что достижению таких показателей способствует ведение здорового образа жизни, который помогает успешно выполнять намеченные планы и преодолевать трудности.

Напоминание о значимости эмоционального и физического благополучия приурочено ко Всемирному дню здоровья. Статистики подчеркивают, что регулярная диагностика и активное долголетие остаются ключевыми приоритетами для жителей области в текущем десятилетии.

Ранее сообщалось, что число прошедших медосмотры граждан выросло в Нижегородской области.