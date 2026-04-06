Рамзану Кадырову вручили медаль за вклад в развитие науки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил медаль «За вклад в развитие науки», её вручил президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров.
«Джамбулат Вахидович вручил мне медаль “За вклад в развитие науки”. Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду», — написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что Умаров представил ему работу, посвящённую первому Имаму Кавказа Шейху Мансуру. Кроме того, президент Академии наук рассказал о «проведении исследования личности» Александра Чеченского.
«Значительное внимание было уделено результатам крупного лингвистического исследования чеченского языка. В рамках этой работы было организовано международное научное собрание с участием иностранных специалистов. По итогам исследования учёные сделали заключение, что чеченский язык — древнейший на Кавказе. Это подтверждают многие задокументированные свидетельства», — сообщил Кадыров.
Помимо этого, Умаров рассказал об издании для детей, которое направлено на «поддержку изучения родного языка».
«Книга разработана таким образом, чтобы в доступной и понятной форме помогать детям осваивать слова, лучше понимать их значение и формировать устойчивую языковую базу с раннего возраста», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил медаль «За боевое отличие». Награду вручил глава Росгвардии Виктор Золотов на торжественном мероприятии в Грозном.