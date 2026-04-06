«Холодное сердце» с Кологривым и Копейкиным выйдет в цифровой прокат 7 апреля

Фильм расскажет о загадочной Снегурочке, которую смотритель Бобыль находит на заснеженной станции в глубинке. Люди тянутся к ней, но она не может ответить им взаимностью. Ее спокойную жизнь нарушает приезд диджея Лели, который готов пойти на все, чтобы растопить ее холодное сердце.