«Холодное сердце» с Кологривым и Копейкиным выйдет в цифровой прокат 7 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фильм «Холодное сердце» режиссера-постановщика Владимира Котта с Никитой Кологривым, Марией Кошиной, Славой Копейкиным и Юрием Кузнецовым в главных ролях выйдет в цифровой прокат 7 апреля. Картина является современной интерпретацией пьесы Александра Островского «Снегурочка», сообщили в продюсерской компании «Кинотека».
Фильм расскажет о загадочной Снегурочке, которую смотритель Бобыль находит на заснеженной станции в глубинке. Люди тянутся к ней, но она не может ответить им взаимностью. Ее спокойную жизнь нарушает приезд диджея Лели, который готов пойти на все, чтобы растопить ее холодное сердце.
Премьера фильма состоялась на IV открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний». Кошина получила награду за лучшую женскую роль. На съемках актриса самостоятельно исполняла все трюки: опускалась в прорубь в минусовую температуру и прыгала через костер.