Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли способ борьбы с клещами с помощью аромамасел

Аромапсихолог Королева: спрей из масел гвоздики и герани отпугнет клещей.

Источник: Комсомольская правда

Аромамасла могут стать дополнительной защитой от клещей, так как насекомые не переносят некоторых запахов. Об этом aif.ru аромапсихолог Наталья Королева.

— Исследования подтверждают, что эфирные масла способны отпугивать клещей. К таким эфирным маслам относятся гвоздика, эвкалипт, герань, — перечислила эксперт.

Она посоветовала смешать 5−7 капель эфирного масла и 50 мл водки или воды. Такой спрей следует наносить перед прогулкой на одежду и обувь, избегая попадания на открытые участки тела.

Как уточнил 360.ru, если клещ все-таки укусил, то при отсутствии опыта снимать его самостоятельно не следует. В каждом районе есть дежурные врачи. Они снимут насекомое, возьмут анализы. В большинстве случаев, если сделать правильные шаги, даже зараженный клещ не успеет передать инфекцию в кровь.

Ранее телеканал «Царьград» отметил, что для защиты от укуса клещей рекомендуется применять репелленты и надевать соответствующую одежду. Репелленты, которые отпугивают клещей, превосходят по эффективности другие методы борьбы с укусами этих насекомых.