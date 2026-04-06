Россиянам раскрыли способ борьбы с клещами с помощью аромамасел

Аромамасла могут стать дополнительной защитой от клещей, так как насекомые не переносят некоторых запахов. Об этом aif.ru аромапсихолог Наталья Королева.
— Исследования подтверждают, что эфирные масла способны отпугивать клещей. К таким эфирным маслам относятся гвоздика, эвкалипт, герань, — перечислила эксперт.
Она посоветовала смешать 5−7 капель эфирного масла и 50 мл водки или воды. Такой спрей следует наносить перед прогулкой на одежду и обувь, избегая попадания на открытые участки тела.
Как уточнил 360.ru, если клещ все-таки укусил, то при отсутствии опыта снимать его самостоятельно не следует. В каждом районе есть дежурные врачи. Они снимут насекомое, возьмут анализы. В большинстве случаев, если сделать правильные шаги, даже зараженный клещ не успеет передать инфекцию в кровь.
Ранее телеканал «Царьград» отметил, что для защиты от укуса клещей рекомендуется применять репелленты и надевать соответствующую одежду. Репелленты, которые отпугивают клещей, превосходят по эффективности другие методы борьбы с укусами этих насекомых.