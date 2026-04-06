Эксперт Коберник: около 40 тыс. русскоязычных детей не ходят в школы Львова

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 40 тыс. детей-переселенцев не ходят в школы Львова на западе Украины, где подвергаются травле из-за русского языка. Об этом рассказала украинский образовательный эксперт Иванна Коберник.
По ее словам, школьники, переехавшие с востока Украины, сталкиваются с насмешками и оскорблениями. «Есть около 50 тыс. детей школьного возраста, но, условно говоря, менее 10 тыс. из них ходят в местные школы. Другие остаются в своих школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове, где есть сильные школы, где есть хорошие учителя. Много причин. [Одна из них] — это язык. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, насмешками, с оскорблениями, а, к сожалению, надо признать, что язык — это сложно. Ты подросток или маленький ребенок — ты не можешь пошутить, ты не понимаешь шуток, ты не можешь быстро сказать, не можешь быть первым, кто поднял руку, чтобы ответить, и дети закрываются», — цитирует ее издание «Страна».
Коберник добавила, что уже сформировались «гетто» из таких школьников и их родителей, которые встречаются, общаются и создают для своих детей возможности учиться дистанционно.
Издание пишет, что глава департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк поспешил опровергнуть это заявление. Он утверждает, что в детских садах и учреждениях общего среднего образования города обучаются более 4 600 детей с официальным статусом переселенцев. При этом, по данным горсовета, в целом во Львове проживает около 12 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет с таким статусом. Закалюк признает, что конфликты в школьной среде возможны, но призывает их не обобщать до массового явления.
3 апреля министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом. По ее словам, 59% подростков взаимодействуют с таким контентом регулярно.
На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что регулярно становится поводом для конфликтов.