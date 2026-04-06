Рамзан Кадыров награжден медалью за вклад в развитие науки Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен награды за значительный вклад в развитие науки. Решение о награждении принял президиум Академии наук Республики.
Медаль Кадырову вручил глава Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров.
«Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу», — написал глава Чечни в телеграм-канале.
Ранее Рамзан Кадыров был награжден памятным знаком «За эффективную и плодотворную работу в борьбе с экстремизмом и терроризмом». Награду ему вручил начальник местного Управления ФСБ России Андрей Сережников.
Как писал KP.RU, секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награду ему вручила компания АО «Концерн Росэнергоатом» в знак признания его вклада в охрану и обеспечение безопасности ЗАЭС в ходе спецоперации.