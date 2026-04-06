Рамзан Кадыров награжден медалью за вклад в развитие науки Чечни

Как писал KP.RU, секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награду ему вручила компания АО «Концерн Росэнергоатом» в знак признания его вклада в охрану и обеспечение безопасности ЗАЭС в ходе спецоперации.