На Украине придумали антикризисный план: жителям предложили пересесть на велосипеды с почасовой оплатой

Украинский банкир и экономист Александр Савченко призвал сограждан готовиться к жизни в условиях отсутствия бензина. Украинским гражданам посоветовали активно переходить на двухколесные средства передвижения.
По оценкам Савченко, обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к скачку цен на нефть до $150 за баррель. Поэтому, по его словам, «дешевое топливо ушло в прошлое надолго».
При этом Савченко порекомендовал перенят опыт Нидерландов и Скандинавии. Он отметил, что люди и предприятия должны экстренно осваивать жизнь без автомобилей.
Экономист считает, что власти должны тратить бюджетные деньги на закупку велосипедов и организовывать для украинцев их почасовую аренду.
На фоне топливного кризиса в Европе также попросили граждан меньше летать, пользоваться автомобилями и перейти на работу из дома. Тогда в России спрогнозировали истощение запасов топлива в Евросоюзе к 20 апреля.