На Украине придумали антикризисный план: жителям предложили пересесть на велосипеды с почасовой оплатой

На Украине граждан призвали пересесть на велосипеды из-за топливного кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Украинский банкир и экономист Александр Савченко призвал сограждан готовиться к жизни в условиях отсутствия бензина. Украинским гражданам посоветовали активно переходить на двухколесные средства передвижения.

По оценкам Савченко, обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к скачку цен на нефть до $150 за баррель. Поэтому, по его словам, «дешевое топливо ушло в прошлое надолго».

При этом Савченко порекомендовал перенят опыт Нидерландов и Скандинавии. Он отметил, что люди и предприятия должны экстренно осваивать жизнь без автомобилей.

Экономист считает, что власти должны тратить бюджетные деньги на закупку велосипедов и организовывать для украинцев их почасовую аренду.

На фоне топливного кризиса в Европе также попросили граждан меньше летать, пользоваться автомобилями и перейти на работу из дома. Тогда в России спрогнозировали истощение запасов топлива в Евросоюзе к 20 апреля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше