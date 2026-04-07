Сеть «Ростелекома» подверглась мощной DDoS-атаке

Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы, сообщили в компании.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля подверглась мощной DDoS-атаке, однако действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть “Ростелекома”. Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы», — рассказали в компании.

В «Ростелекоме» добавили, что с 23:09 мск сеть передачи данных компании работает штатно.