Сеть «Ростелекома» подверглась мощной DDoS-атаке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля подверглась мощной DDoS-атаке, однако действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть “Ростелекома”. Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы», — рассказали в компании.
В «Ростелекоме» добавили, что с 23:09 мск сеть передачи данных компании работает штатно.