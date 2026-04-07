Сеть «Ростелекома» подверглась мощной DDoS-атаке

«Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть “Ростелекома”. Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы», — рассказали в компании.