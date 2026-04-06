«Топим почки»: почему на самом деле вредно пить много воды

Есть распространенное мнение, что употребление воды литрами помогает оздоровить организм. На самом деле, даже обычная вода может вредить, если ее в избытке, об этом сообщила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская.
— Рекомендация пить два литра воды в день может быть не только бесполезной, но и вредной. При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце, — объяснила специалист.
По ее словам, количество воды должно рассчитываться с учетом массы тела, физической активности, температуры окружающей среды, питания. Базовым ориентиров является 30−35 мл воды на 1 кг массы тела.
Ранее KP.RU отметил, что важно пить воду правильно — небольшими порциями на протяжении всего дня. При этом людям с серьезными нарушениями функции почек, например, с выраженной почечной недостаточностью, иногда может потребоваться сократить потребление воды до 1 литра в день. Однако меньше этого количества пить точно не рекомендуется.