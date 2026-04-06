В работе «Ростелекома» произошёл сбой, зафиксирована DDoS-атака

Пользователи жалуются на сбой в работе интернета от «Ростелекома» 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

За несколько часов россияне подали более 4,4 тыс. жалоб на сбой в работе «Ростелекома». Всего за сутки их число достигло 5 тыс. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.

Жалобы начали фиксироваться около 22:15 по мск.

Наибольшее количество обращений фиксируется от жителей Самарской области. Кроме того, на некачественную работу жалуются граждане Москвы и Московской области, а также Нижегородской и Брянской областей.

Примерно 77% обращений связаны с общим сбоем. Помимо этого, люди жалуются на некорректную работу сайта и личного кабинета.

Согласно статистике, большинство жалоб пришло от пользователей устройства Android.

Немногими позднее «Ростелеком» заявил о мощной DDoS-атаке. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы.

1 апреля пользователи мессенджера MAX столкнулись с проблемами в его работе. Среди наиболее частых проблем были отмечены получение оповещений и общие сбои.