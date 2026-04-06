Диетолог назвала безопасную для фигуры порцию кулича

Пасхальный кулич является очень калорийным продуктом из-за наличия в составе муки и сахара, поэтому употреблять праздничное угощение следует в ограниченных количествах. Безопасную дозу кулича раскрыла «Газете.Ru» диетолог Анастасия Лебедева.
— Для здорового человека безопасной порцией можно считать 100−150 граммов кулича в день. Такая порция не приведет к набору веса, если вписывается в общую калорийность рациона, — считает собеседница издания.
Она также посоветовала есть куличи в первой половине дня, не сочетать десерт с другими сладкими продуктами и не употреблять его несколько дней подряд.
Телеканал «Царьград» предупредил, что куличи являются сладким десертом, который традиционно украшается цукатами, сухофруктами, орехами и глазурью. Это продукт с высоким содержанием калорий, жиров и легкоусвояемых углеводов. Поэтому людям, склонным к избыточному весу, диабету, атеросклерозу, следует быть осторожными с употреблением куличей.