Сильный ветер предрекают в Воронежской области 7 апреля

7 апреля в отдельных районах нашего региона ожидаются порывы ветра до 15 — 18 м/с. Об этом сообщает воронежский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью во вторник кое-где пройдут дождь и мокрый снег.
Из-за сильного ветра в Воронежской области увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и инцидентов. Речь как про обрывы линий связи и электропередач, так и падение неустойчивых, ветхих и крупногабаритных конструкций.
Всем участникам дорожного движения следует быт предельно собранными.
