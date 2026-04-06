Сбой произошел в работе сайта Роскомнадзора

В понедельник, 6 апреля, пользователи по всей России столкнулись с проблемами при попытке зайти на официальный сайт Роскомнадзора.
Пользователи жалуются на невозможность открыть сайт, долгую загрузку страниц и невозможность подать заявление. Официальных комментариев от Роскомнадзора на данный момент не поступало.
Ранее россияне столкнулись с проблемами в работе «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, за последний час зафиксировано более 3,6 тысяч жалоб, за сутки — около 7,9 тысяч.
Незадолго до этого сообщалось, что в работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Проблемы произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков («Сбер», «Альфа-банк», «Газпромбанк» и др.), компьютерных игр и сервисов для них (Valorant, League of Legends, «Мир танков», «Леста», Faceit, Steam и др.), «Госуслугах», нейросетях (Character AI, DeepSeek) и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.
Несколько дней назад массовый сбой произошел в работе ВТБ и «Т-Банка». Клиенты ВТБ пожаловались на трудности с доступом к цифровым продуктам банков.