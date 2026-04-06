Терапевт дал советы по приготовлению полезного супа

Наваристые и жирные мясные супы, вопреки распространенному заблуждению, не принесут пользы, а наоборот, нанесут удар по почкам. Как приготовить суп, чтобы не навредить здоровью, сообщил aif.ru терапевт Андрей Звонков.
— Самое вредное в супе — мясной бульон. Водорастворимые белки содержат очень большое количество пуринов, которые впоследствии дают то, что называется мочевой кислотой. В итоге почки нам за такое угощение спасибо вряд ли скажут, — сказал доктор.
Чтобы приготовить полезный суп, медик посоветовал отваривать овощи без мяса. Если же хочется мяса, следует выбирать для бульона нежирные кусочки без костей.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что наиболее полезны нежирные супы, сваренные на легком бульоне из овощей, грибов, рыбы, курицы, кролика или говядины. Важно, чтобы в супе были овощи, а животный белок можно заменить растительным, например фасолью, чечевицей, нутом;
Ранее Life.ru рассказал, что самым «правильным» супом является борщ, в нём идеальное сочетание питательных веществ. Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный.