Трамп вновь отрекается от НАТО: «Там из кожи вон лезли, чтобы не помогать»

Дональд Трамп заявил, что США не требуют поддержки от партнеров по НАТО. Американский президент считает, что союзники по Альянсу всячески уклоняются от оказания помощи.
«Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», — негодовал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Кроме того, он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что российская сторона не боится этой организации.
Трамп в последнее время всячески критикует Североатлантический Альянс. По словам американского главы, запрос Вашингтона к союзникам о поддержке военной операции против Ирана был проверкой НАТО, которую Альянс не прошел.
Кроме того, президент США на фоне скандала с газетой The New York Times вновь обратился с критикой к Альянсу. Трамп заявил, что НАТО остается для США ослабленным и крайне ненадежным союзником.