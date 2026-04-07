Один из 12 главных христианских праздников: 7 апреля православные отметят Благовещение

Полностью праздник называется Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день церковь чтит событие, описанное в Евангелии от Луки, — встречу архангела Гавриила с Девой Марией, во время которой он принес ей весть о будущем рождении Спасителя.
Праздник чаще всего приходится на Великий пост и отмечается либо в дни Четыредесятницы (первые 40 дней Великого поста), либо, что гораздо реже, на Страстной седмице (последняя неделя поста). Иногда Благовещение выпадает на пасхальную неделю или совпадает с самим Христовым Воскресением (этот день еще называют Светлой Пасхой). В последнем случае праздник называется Кириопасха (Господня Пасха или Истинная Пасха), поскольку считается, что события воскресения Христа произошли именно 25 марта. Совпадение двух праздников — явление крайне редкое. В ХХ веке Кириопасха отмечалась в 1912 и 1991 годах, в XXI веке празднование состоится 7 апреля 2075 года.
История Марии.
Согласно Священному Преданию (в узком смысле — часть апостольской проповеди, не зафиксированная в книгах Нового Завета), в возрасте трех лет родители привели дочь в Иерусалимский храм, чтобы в соответствии со своим обещанием, данным во время многих лет бесплодия, посвятить родившегося ребенка Богу. Этому дню посвящен еще один двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Больше 10 лет, на протяжении которых один за одним умерли ее родители, Мария жила и воспитывалась при храме, готовясь сохранить девство и жить уединенно. Но уготовано ей было совсем иное: произвести на свет Младенца. Для «наружного охранения», то есть для соблюдения иудейских традиций и во избежание побивания камнями как прелюбодейки, родившей вне брака, нужен был человек, который бы «принял имя» мужа Марии. Для этого, по преданию, был избран 80-летний старец Иосиф, происходивший от рода Давидова (родословие от царя Давида занимает центральное место в библейской истории и отличается от других родословий тем, что является мессианским, из которого, согласно пророчествам, должен выйти Мессия). Иосиф, который не сохранил величия и богатства своих предков, а жил бедно своим плотницким трудом, и был назначен Обручником Марии.
После обручения с Иосифом Мария отправилась в Назарет, где он жил. Спустя несколько месяцев к ней явился архангел Гавриил с благой вестью: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Гавриил сообщил Марии, что у нее родится сын, который «будет велик и наречется Сыном Всевышнего». На вопрос Девы, как же она родит ребенка, оставаясь непорочной, архангел ответил, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего. Мария приняла Божью волю со словами «се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему», что трактуется в христианстве как согласие всего рода человеческого принять Спасителя и искупление. В этот момент, как пишет святитель Иоанн Златоуст, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, но для спасения людей».
Слова, которыми Гавриил приветствовал Богородицу, православные ныне произносят во время молитвы «Песнь Пресвятой Богородице» («Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобой»), а католики — «Аве Мария» («Радуйся, Мария»).
История праздника.
По одной из версий, праздник Благовещения был установлен епископом Иерусалимским Кириллом I в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке, что косвенно подтверждает «Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы» святителя Григория Неокесарийского (годы жизни ~213 — после 270 года нашей эры).
Около 420−450 годов в Назарете на месте предполагаемой встречи архангела Гавриила с Девой Марией была основана первая церковь в честь Благовещения (базилика Благовещения, крупнейший христианский храм на Ближнем Востоке). Базилику Рождества Христова в Вифлееме строили в 327−333 годах, а храм Гроба Господня в Иерусалиме — в 326−333 годах.
В православном календаре Благовещение имеет один день предпразднства и один — попразднства. Это дни накануне и после праздника, в богослужения которых входят молитвы, посвященные самому Благовещению. Однако в этом году, поскольку праздник выпадает на Страстную неделю, предпразднство и попразднство отменяются. Кроме того, несмотря на то, что Благовещение один из двух праздников наряду с Вербным воскресеньем, когда в течение Великого поста разрешены рыбные блюда, 7 апреля подобных послаблений не будет — Страстная неделя накладывает на верующих особо строгие ограничения.
После литургии во многих храмах священнослужители выпустят на волю птиц — это символизирует стремление человеческой души к освобождению от греха и соединению с Богом. Традиция, от которой отказались в годы советской власти, была возрождена 7 апреля 1995 года. Именно тогда после праздничной службы в Благовещенском соборе на Соборной площади Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вместе с воспитанниками православной гимназии выпустил на волю десятки голубей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также в этот день обычно служит праздничную Божественную литургию, после чего выпускает в небо со ступеней храма белых голубей.
Народные традиции.
В славянском дохристианском календаре Благовещение совпадало с датой начала весны. На волю выпускали птиц, женщины и дети пели обрядовые песни, призывающие весну. В ночь накануне праздника жгли костры («палили зиму») из мусора, соломы и старых вещей. В эту дату также было принято встречать рассвет. Если при восходе солнца наблюдалось необычное оптическое явление (изменение цвета светила, иллюзия движения и др.), о котором говорили, что «солнце играет», считалось, что год будет благополучным, а урожай — богатым.
В праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю, что нашло отражение в пословице «На Благовещенье птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет». Предполагается, что изначально это было связано с языческими верованиями: переход от зимы к весне — граница сезонов — считался опасным для любых дел и начинаний. В дальнейшем под влиянием христианства запрет был переосмыслен. Церковь, осуждая следование приметам, работать на Благовещение не запрещает. Однако она рекомендует всем верующим отложить в этот день, как и в любой другой христианский праздник, какие-то второстепенные мирские дела и посвятить его Господу и Богородице.
«Праздник Благовещения — большая духовная радость и утешение для нас, потому что с этого дня на земле началось исполнение обетования Божия о пришествии к людям Спасителя. Через Деву Марию, которую позднее назвали Пресвятой Богородицей, Христос вошел в мир, и ангелы стали воспевать о ней: “Честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим”. И теперь Божия Матерь — это небесная заступница за весь род человеческий», — говорит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.