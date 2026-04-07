Один из 12 главных христианских праздников: 7 апреля православные отметят Благовещение

Больше 10 лет, на протяжении которых один за одним умерли ее родители, Мария жила и воспитывалась при храме, готовясь сохранить девство и жить уединенно. Но уготовано ей было совсем иное: произвести на свет Младенца. Для «наружного охранения», то есть для соблюдения иудейских традиций и во избежание побивания камнями как прелюбодейки, родившей вне брака, нужен был человек, который бы «принял имя» мужа Марии. Для этого, по преданию, был избран 80-летний старец Иосиф, происходивший от рода Давидова (родословие от царя Давида занимает центральное место в библейской истории и отличается от других родословий тем, что является мессианским, из которого, согласно пророчествам, должен выйти Мессия). Иосиф, который не сохранил величия и богатства своих предков, а жил бедно своим плотницким трудом, и был назначен Обручником Марии.