Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов: взаимодействие в космосе не должно иметь границ

— Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы — к ним, они — к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт. Это же все дискуссионно. Но закрываться точно не хотелось бы ни от кого. Такой задачи нет. Допустим, существует проект по БРИКС, когда страны обмениваются между собой космическими снимками в случае серьезных происшествий. Когда в Индии произошло землетрясение, коллеги запросили наши снимки. Мы с удовольствием эти снимки предоставили, чтобы можно было максимально ускоренно провести ликвидацию последствий катаклизма, потому что это жизни людей. Когда произошло ЧП с мазутом в Черном море, китайские партнеры предоставляли нам свои снимки из космоса в дополнение к нашим снимкам, чтобы помочь быстрее убрать это ЧП на юге. Взаимодействие в космосе не должно иметь никаких границ, если цель благая — помощь людям.