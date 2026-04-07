Финансист ответил, что будет с рынком жилья в РФ в мае

Цены на жилье в новостройках могут немного снизиться уже в мае, таким мнением в беседе с изданием «Газета.Ru» поделился эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
— В мае 2026 года мы не ожидаем резкого скачка цен, реальная цена сделки может даже немного снизиться — на 2−3%, за счет агрессивных маркетинговых акций, — считает специалист.
Финансист объяснил, что снижение будет обусловлено периодом низкой деловой активности из-за праздников, а также низким объемом доступной ипотеки.
