Дачников предупредили о штрафах за заросшие сорняками участки

Обилие мусора на участке, а также сорняки могут обернуться штрафом для владельцев дач. Собственника накажут даже если земля давно заброшена, об этом предупредил в беседе с изданием Lenta.ru юрист Марчел Кырлан.
— За нарушение правил борьбы с растениями-сорняками гражданину грозит штраф до 500 рублей. Наказание предусмотрено также за складирование мусора на участке или рядом с ним, — отметил эксперт.
Юрист уточнил, что значительный штраф можно получить и за сжигание мусора. Если речь идет о нарушение требований пожарной безопасности, то сумма может достигать 20 тысяч рублей.
«Москва 24» отметила, что борщевик на дачном участке не является основанием для изъятия земельного участка. Правительство РФ исключило опасный сорняк из перечня признаков, которые указывают на неиспользование земли. При этом сохраняется обязанность дачников бороться с этим растением, иначе грозит штраф.
Ранее Life.ru подчеркнул, что владельцы дачных участков должны соблюдать ряд правил. К ним относится запрет на приготовление пищи на огне под открытым небом, захламление территории, «разведение» сорняков и многое другое.